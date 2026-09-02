Más de 400 familias agricultoras de Chalatenango reciben ayuda alimentaria por pérdida de cultivos

Más de 440 familias agricultoras del cantón Laguna Seca, en Nueva Concepción, Chalatenango, afectadas por la pérdida de sus cultivos debido a la falta de lluvias, recibieron paquetes de comida para enfrentar la emergencia por la sequía.

Los beneficiarios expresaron su gratitud por la ayuda, que incluye frijoles, huevos y otros alimentos, señalando que alivia el gasto en sus hogares.

Además, se continúa con la entrega de insumos agrícolas, concentrado para ganado a precios accesibles y sistemas de riego auxiliares, con acompañamiento técnico para los productores.