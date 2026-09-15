Más de 40 atletas ponen a prueba su nivel en torneo de boliche en El Salvador

Más de 40 deportistas participaron en el segundo Torneo Centroamericano Invitacional de Segunda Fuerza de Boliche, realizado en El Salvador con representantes de Honduras, Panamá y Guatemala.

La competencia permitió a los participantes enfrentarse a distintos estilos de juego y sumar experiencia en un deporte que busca continuar desarrollándose en la región.

Para los bolichistas salvadoreños, el certamen también fue una oportunidad para evaluar el resultado de los entrenamientos realizados durante el año.

La presencia de delegaciones extranjeras permitió, además, generar un espacio de intercambio entre deportistas centroamericanos. Honduras, por ejemplo, acudió con ocho representantes pese a contar con limitaciones para practicar este deporte durante el año.