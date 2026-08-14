Más de 30 millones en premios ha entregado la Lotería Nacional de Beneficencia

Más de 38 millones de dólares en premios fueron entregados por la Lotería Nacional de Beneficencia entre junio de 2025 y mayo de 2026, un periodo en el que más de 6,000 personas resultaron ganadoras.

Según los datos reportados por la institución, las ventas de lotería tradicional y Lotín alcanzaron los 61.5 millones de dólares.

Los vendedores autorizados señalan que las ventas de billetes aumentan cuando los premios son acumulables, mientras que el Lotín se mantiene entre los productos más buscados, al tratarse de una modalidad de raspa y gana en la que los usuarios conocen su premio de forma inmediata.

Y es que, de acuerdo con datos oficial, durante este periodo el Lotín alcanzó 25 millones de dólares en ventas, una cifra que representa un incremento de 1.3 millones de dólares en comparación con el periodo anterior.

Los ganadores de los premios se concentran principalmente en San Salvador, Santa Ana y San Miguel y, según los vendedores, algunos de ellos también han sido testigos de premios ganadores, tanto mayores como menores.

La institución autónoma adscrita al Ministerio de Hacienda, también manejó un presupuesto de más de 84 millones dólares entre junio de 2025 y mayo de 2026.

De este monto, la institución reporta una ejecución de 69 millones de dólares, equivalente al 83% del presupuesto asignado.

Mientras que, para el periodo de junio de 2026 a mayo de 2027, la lotería proyecta un presupuesto de más de 88 millones de dólares, destinado a remuneraciones, bienes y servicios, gastos financieros, transferencias, inversión en activos y pago de deuda.