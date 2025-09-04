El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 250,000 venezolanos residentes en el país, instándolos a tramitar su «autodeportación».
La medida, que afecta específicamente a inmigrantes inscritos en el programa en 2021, fue justificada por un portavoz oficial quien aseguró que la permanencia de estos ciudadanos «no es lo mejor para su país».
El TPS, utilizado por décadas para proteger a personas de naciones afectadas por conflictos o desastres, dejará de amparar a esta comunidad, que ahora enfrenta la inminente pérdida de su protección legal contra la deportación.