Más de 24,000 salvadoreños detenidos por ICE

Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, un total de 24,548 salvadoreños han sido arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas; convirtiendo a El Salvador en la quinta nacionalidad con más detenciones, solo después de México, Guatemala, Honduras y Venezuela.

Las cifras que fueron publicadas en el sitio deportationdata.org, revelan también que desde el 20 de enero de 2025, cuando Trump asumió por segunda vez la presidencia, hasta julio de 2026; hay 22,811 registros de detenciones administrativas de salvadoreños, de los cuales 20,162 son hombres.

Desde mayo de 2025, mensualmente las autoridades detienen a un promedio 1,300 salvadoreños; pero en julio de 2026 se registró el pico máximo con 1,612 capturas. Los datos también muestran un incremento en las detenciones con los años, pues en 2023 fueron de 4,017, en 2024 el número subió a 4,263, en 2025 los registros fueron de 13,395 y de enero a julio de 2026 ascienden a 9,606.

La base de dato muestra, además, un incremento en las deportaciones, ya que en 2023 se registraron 596 procedimientos relacionados a deportación o expulsión, incluyendo la voluntaria, en 2024 la cantidad fue similar, pero en 2025 incrementó la cantidad en 2,177. En lo que va del 2026, 1,708.