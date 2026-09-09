Más de 24,000 salvadoreños arrestados en EE.UU. durante segundo mandato de Trump

Un total de 24,548 salvadoreños han sido arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, según datos publicados en deportationdata.org.

Esta cifra coloca a El Salvador como la quinta nacionalidad con más detenciones en Estados Unidos, solo detrás de México, Guatemala, Honduras y Venezuela. Desde el 20 de enero de 2025 hasta julio de 2026, se registran 22,811 detenciones administrativas, de las cuales 20,162 corresponden a hombres.

Las autoridades estadounidenses detienen un promedio mensual de 1,300 salvadoreños desde mayo de 2025, con un pico máximo de 1,612 capturas en julio de 2026.