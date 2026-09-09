Más de 24,000 salvadoreños arrestados en EE.UU. durante segundo mandato de Trump

Las cifras muestran un aumento progresivo en las aprehensiones desde 2023.

Un total de 24,548 salvadoreños han sido arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, según datos publicados en deportationdata.org

Esta cifra coloca a El Salvador como la quinta nacionalidad con más detenciones en Estados Unidos, solo detrás de México, Guatemala, Honduras y Venezuela. Desde el 20 de enero de 2025 hasta julio de 2026, se registran 22,811 detenciones administrativas, de las cuales 20,162 corresponden a hombres.

Las autoridades estadounidenses detienen un promedio mensual de 1,300 salvadoreños desde mayo de 2025, con un pico máximo de 1,612 capturas en julio de 2026.