Las lluvias han obligado a 41 personas a buscar refugio en albergues, una situación que ha llevado a la evacuación de 27 familias compuestas por 35 adultos y 16 menores.

Estas familias, que han perdido sus hogares por viviendas anegadas y deslizamientos de taludes, han sido ubicadas en cinco refugios distribuidos en Chalatenango, San Vicente, Usulután y La Libertad.

Mientras el país permanece bajo alerta estratificada, con la costa en naranja, las autoridades mantienen monitoreos constantes en zonas de riesgo para evacuar preventivamente a más ciudadanos cuyas vidas podrían estar en peligro, recordando a la población alejarse de ríos y taludes inestables.