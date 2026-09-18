Más de 2 millones de personas mueren al año por contaminación del aire doméstico

Cada año mueren más de 2 millones de personas por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire doméstico, según advirtió la Organización Mundial de la Salud.

La OMS señala que más de 2,000 millones de personas en el mundo cocinan utilizando leña, carbón y desechos agrícolas, una práctica que genera contaminantes nocivos para la salud y afecta la calidad del aire en muchos hogares.

Expertos indican que entre las enfermedades asociadas a esta exposición se encuentran la cardiopatía, los accidentes cerebrovasculares y las infecciones de las vías respiratorias.

Una mujer que cocina con leña relató que pasó 32 días en el hospital y que el humo le empezó a hacer daño, pero que tuvo que seguir porque había que buscar la comida.

Ante este panorama, la OMS advierte que para el 2030 solo el 78% de la población a nivel mundial tendría acceso a soluciones limpias para cocinar.