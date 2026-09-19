Más de 2 millones de personas mueren al año por contaminación del aire doméstico en el mundo

Cada año más de 2 millones de personas mueren a nivel mundial por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire doméstico, según la Organización Mundial de la Salud, una práctica que en El Salvador mantienen cerca de 180,000 familias que aún cocinan con leña.

Los principales padecimientos asociados a esta exposición son enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares e infecciones en las vías respiratorias, además de rinitis, sinusitis, laringitis, tos aguda y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Las mujeres y los niños son los más afectados porque pasan más tiempo expuestos al humo.

La OMS señala que la mayoría de quienes utilizan este método viven en condiciones de pobreza, y estudios revelan que para 2030 solo el 78 % de la población mundial tendría acceso a soluciones limpias para cocinar.