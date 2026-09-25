Más de 1800 atenciones por violencia contra la mujer

Durante los primeros seis meses de 2026, 1,863 mujeres fueron atendidas por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, Isdemu, por situaciones de violencia o vulnerabilidad, los registros muestran que, en la mayoría de los casos en los que se identificó al agresor, la violencia está vinculada a parejas o exparejas.

De 1,849 registros que detallan el vínculo entre víctima y el agresor, 1,356 corresponden a parejas, exparejas o convivientes. Esto representa el 73.3%, los exconvivientes encabezan la lista, con 571 casos, seguidos por los esposos, con 419 y los convivientes, con 209. También aparecen exnovios con 67 casos, novios 48 y exesposos 2.

La violencia psicológica es la más registrada, con 1,100 atenciones, equivalentes al 59% del total. Le siguen la violencia económica con 290 casos, la física con 201 y la sexual con 193.

Por edades, la mayor concentración está entre los 25 y 39 años: 272 casos corresponden a mujeres de 25 a 29 años, 299 entre los 30 y 34 y 251 entre los 35 y 39, en conjunto suman 822 casos, lo que representa el 44.1% del total.

Los registros también incluyen 255 casos de niñas y adolescentes de entre cero y 19 años, por departamento, La Libertad reporta 400 atenciones, San Salvador, 357 Sonsonate, 241 San Miguel 236 y Usulután 210, estos cinco departamentos concentran el 77.5% de los casos atendidos.