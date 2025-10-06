Más de 13.000 jóvenes realizaron el examen de admisión en la Universidad de El Salvador, compitiendo por un espacio en una de las más de 80 carreras que ofrece la única universidad pública del país.

Historias como la de Alisson, quien viajó desde San Vicente desde las 3:30 de la mañana acompañada de su madre para aspirar a Relaciones Internacionales, ejemplifican el esfuerzo familiar detrás de este día crucial.

La institución anunció que los resultados se publicarán el 25 de octubre en el expediente de cada aspirante.