Más de 1000 fallecidos en accidentes de tránsito

En nueve meses y medio los accidentes de tránsito cobraron la vida de al menos 1,003 salvadoreños, la cifra supera por más de un 20% al mismo periodo de 2025.

De continuar con esa tendencia y tomando en cuenta que el país muere al menos tres personas todos los días en percances viales este año terminaría con más de 1,300 fallecidos en siniestros como este, conductores reconocen que la excesiva velocidad es una de las causas principales.

La velocidad no es la única causa. La invasión de carril causó 3,262 accidentes, no respetar la señal prioritaria 2,019 casos y no guardar la distancia de seguridad 1,968.

También hay un incremento en las detenciones por conducción peligrosa. Hasta el 9 de septiembre de este año se contabilizaron 1,663 capturas, frente a 1,464 durante el mismo período de 2025, es decir, 199 casos más. Expertos piden fortalecer las políticas de seguridad vial y, sobre todo, la educación de los conductores.