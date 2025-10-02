Más de un centenar de familias en el Barrio San Esteban en San Salvador claman auxilio tras aproximadamente doce días de una crítica inundación provocada por el colapso de una bóveda.

Los residentes, cuyos condominios presentan severos daños estructurales y riesgo de derrumbe, enfrentan una crisis sanitaria con la proliferación de zancudos y posibles casos de dengue en niños, según detalla un habitante de la zona.

Pese a la urgencia, que se agrava porque las aguas negras y pluviales han anegado también negocios, causando cuantiosas pérdidas, las autoridades aún no han brindado una solución efectiva a esta emergencia que pone en riesgo a decenas de personas.