Más de 100.000 personas de más de 100 años en Japón

La población de este grupo etario ha aumentado por 56 años consecutivos.

Según el Banco Mundial, Japón tiene una edad promedio de casi 50 años y es el segundo país con la población más envejecida, después de Mónaco.

Cifras de junio revelaron que la tasa de fertilidad cayó el año pasado a un mínimo histórico, una señal de la crisis demográfica que afecta a la cuarta mayor economía del mundo.

Esta situación ha provocado escasez laboral, crecientes costos de seguridad social y una base tributaria en declive.