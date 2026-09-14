Más de 10 mil personas protestan en Dublín contra visita de Donald Trump y defienden neutralidad militar

Más de 10 mil personas protestaron en Dublín contra la visita de Donald Trump a Irlanda, durante una marcha que también defendió la neutralidad militar.

La protesta contra Donald Trump fue convocada bajo el lema “Trump no eres bienvenido” por organizaciones como la Liga por la Neutralidad Irlandesa y el Movimiento Irlandés contra la Guerra.

Los asistentes partieron del Jardín del Recuerdo y avanzaron hacia el centro de Dublín antes de dirigirse a la sede de la Asamblea Irlandesa.

Durante el recorrido, los manifestantes expresaron consignas contra el presidente estadounidense y cuestionaron a las autoridades irlandesas por permitir su visita. La protesta se produjo durante la visita de Trump a la isla para asistir a un torneo de golf.