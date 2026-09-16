¡Más color en San Salvador! Centro Histórico renueva su imagen

El Centro Histórico de San Salvador incorpora nuevos diseños y colores como parte de los trabajos de embellecimiento que buscan renovar la imagen de la zona y atraer a más visitantes, incluso durante el horario nocturno.

Las intervenciones comprenden la recuperación y restauración de fachadas, además de pinturas en las cortinas metálicas de distintos establecimientos.

El diseño busca destacar elementos culturales y contribuir a dinamizar las actividades comerciales y turísticas del sector.

Comerciantes y trabajadores de la zona destacaron los beneficios de estas mejoras y señalaron que las pinturas pueden incentivar a las personas a recorrer el sector y conocer los negocios establecidos.