¡Más atención para la niñez! Inauguran centro comunitario en Aguilares

Más de 80 niños de entre 1 y 6 años cuentan ahora con un espacio para aprender, jugar y desarrollarse en un entorno seguro. El Instituto Crecer Juntos inauguró un Centro Comunitario de Atención a Niñez y Familia en Aguilares, donde los menores recibirán cuidado diario, educación inicial, estimulación oportuna y seguimiento a su crecimiento y desarrollo.

La atención integral también contempla servicios relacionados con salud, nutrición y alimentación balanceada. Los centros cuentan con menús cíclicos que cubren aproximadamente el 80 % de las necesidades calóricas de los niños.

El programa también involucra a los padres de familia mediante círculos de familia, bibliotecas y jardines sensoriales, además de actividades recreativas que promueven la convivencia.