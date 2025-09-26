Debido a las condiciones de lluvia que se registran en el país, y debido a que El Salvador es particularmente vulnerable a los efectos de las precipitaciones intensas, se prevé la activación de una alerta a nivel nacional, debido a la influencia de una convergencia intertropical durante la próxima semana generará lluvias persistentes en su mayoría en la zona norte del país, tanto durante el día como en la noche, debido al ingreso de humedad desde el Caribe.

Durante la tarde lloverá en lugares y municipios que conforman parte de la franja volcánica como Santa Ana, Sonsonate, San Salvador y San Miguel, además se espera que entre 150 y 250 milímetros de lluvia acumulada solamente en el área norte.

Entre los principales riesgos se encuentran las inundaciones en zonas urbanas, el colapso de drenajes, la acumulación de agua en calles y viviendas, así como la caída de árboles y el deslizamiento de tierra en áreas propensas. Por lo que se hace un llamado a mantenerse informados y atender las recomendaciones oficiales.

Además, el ministerio señaló además que actualmente persiste una fase neutra del fenómeno de el niño, pero advirtió que existe un 70% de probabilidades de que, durante el próximo trimestre, octubre, noviembre y diciembre, se presente el fenómeno de la niña.