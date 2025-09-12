Varias afectaciones podrían provocar el arribo de un mar de fondo incrementado previsto del 14 al 16 de septiembre según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ello advierte de los impactos en las playas debido al riesgo de inundación de infraestructuras durante marea alta y el posible arrastre de personas durante la marea baja.

Ya que las olas en la costa podrían alcanzar entre 1.4 y 2 metros.

Mientras que en altamar también hay peligro de volcamiento y arrastre de embarcaciones por mayor altura de las olas, que puede superar los 1.8 y 2.3 metros.

Con una rapidez que ronda entre los 40 y 60 kilómetros por hora.

Por lo que si en los próximos días tenía planeado visitar las diferentes playas debe tener precaución y tomar en cuenta las condiciones en las que estará el mar para evitar incidentes.