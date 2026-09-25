Mark Abreu nominado como embajador en El Salvador se refirió a los cambios en el país

Se trata de Mark Abreu quien compareció ante el comité de relaciones exteriores del senado estadounidense como parte del proceso para su confirmación para ser el embajador estadounidense en el país. Durante su intervención, destacó la reducción de la violencia en El Salvador y atribuyó esta transformación al gobierno salvadoreño. También resaltó la cooperación contra estructuras como la MS-13 y Barrio 18, y dijo que, de ser confirmado, buscará consolidar los avances ya mostrados.

Pero durante la audiencia también hubo preguntas sobre uno de los temas más sensibles en la relación entre ambos países: las denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos. Los senadores Tim Kaine, Chris Van Hollen y Jacky Rosen cuestionaron al nominado de Trump, sobre estos señalamientos, la detención de abogados y las condiciones de los privados de libertad en el CECOT.

Además de seguridad y derechos humanos, Abreu se refirió a otros temas de interés para la relación bilateral, entre ellos la migración, la lucha contra el crimen organizado y la cooperación económica. Su nominación ahora deberá pasar por el proceso de confirmación en el senado estadounidense, antes de que pueda asumir como embajador en El Salvador.