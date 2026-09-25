Mark Abreu destaca cambios en seguridad de El Salvador ante el Senado de Estados Unidos

Mark Abreu, nominado de Estados Unidos para ser el próximo embajador en El Salvador, destacó ante el Senado los cambios en seguridad en el país.

Su comparecencia se realizó ante el Comité de Relaciones Exteriores como parte del proceso para su confirmación.

Durante su intervención, Abreu destacó la reducción de violencia en El Salvador y atribuyó esa transformación al gobierno salvadoreño.

También resaltó la operación contra estructuras como la MS-13 y Barrio 18, y afirmó que de ser confirmado buscará consolidar los avances ya mostrados.

Sostuvo que El Salvador es uno de los países más seguros del hemisferio occidental y calificó la transformación como un cambio soñado.