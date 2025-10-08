Nintendo revive los clásicos espaciales Super Mario Galaxy 1 y 2 en una remasterización para Switch, permitiendo a una nueva generación disfrutar de su revolucionaria jugabilidad.

Estos títulos, que originalmente definieron una era en Wii, trasladan a los jugadores a una aventura donde la gravedad es el principal aliado para explorar planetas con diseños únicos.

Mario debe recolectar estrellas y enfrentar enemigos memorables en su misión para rescatar a Peach, quien ha sido secuestrada por Bowser en su plan para dominar el cosmos.