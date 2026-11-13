Mario Durán busca la reelección y formaliza su candidatura a San Salvador Centro

Mario Durán llegó a la Junta Electoral Departamental del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para formalizar su inscripción como candidato a alcalde de San Salvador Centro.

El actual jefe municipal buscará por tercera vez ocupar el cargo. Junto a él también acudieron los otros cuatro aspirantes de Nuevas Ideas para las alcaldías de San Salvador Norte, Este, Sur y Oeste.

Entre las propuestas planteadas por los candidatos figura la recuperación de calles, espacios deportivos y parques, además de obras de infraestructura y acciones para impulsar el desarrollo económico.

Por su parte, el actual diputado Edgardo Mulato, aspirante a la alcaldía de San Salvador Norte, señaló que existen problemas relacionados con el agua potable, las aguas negras, la iluminación y el mantenimiento de espacios públicos.

Imagen: Facebook Mario Durán