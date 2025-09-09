La Marina Nacional incautó 1.4 toneladas de cocaína en altamar, a 900 millas náuticas al suroeste de la Bocana Cordoncillo, donde fueron localizados varios bultos que iban a ser recogidos por estructuras criminales.

El decomiso, valorado en 35 millones de dólares, se suma a los esfuerzos que las fuerzas de seguridad despliegan contra el narcotráfico en la región.

Con esta operación, que evidencia la magnitud del tráfico marítimo, el total de droga incautada entre 2024 y lo que va del 2025 asciende a 37.2 toneladas, con un valor estimado de 932.4 millones de dólares.