Marimba chapina: símbolo de identidad y patrimonio cultural de Guatemala, fue reconocida en 2015 por la UNESCO como patrimonio inmaterial compartido con Chiapas.
Este instrumento de raíces africanas, perfeccionado en tierras guatemaltecas, destaca por su caja de resonancia elaborada con calabazas secas o tubos de madera.
Su sonido acompaña celebraciones, ferias y actos oficiales, mientras se transmite de generación en generación, consolidándose como herencia viva y como una expresión que fortalece el sentido de pertenencia y orgullo nacional.