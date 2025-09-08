Mariah Carey recibió el premio Video Vanguard en los VMA 2025, que corona sus 35 años de carrera, marcada por éxitos como Vision of Love y We Belong Together.

“¿Qué demonios esperaban?”, bromeó al recoger el galardón de manos de Ariana Grande, considerada su discípula, mientras anunciaba el lanzamiento de Here for it all para el 26 de septiembre.

Su actuación, que incluyó desde Fantasy hasta el adelanto Type Dangerous, demostró por qué sigue siendo la voz más poderosa del pop, consolidando su legado en una noche de ovaciones y nostalgia.

Foto: Mariah Carey Instagram