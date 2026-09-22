Mariah Carey anuncia nueva gira navideña con presentaciones en Reino Unido y Malta

Mariah Carey anunció una nueva edición de su espectáculo navideño Christmas Time, con cuatro presentaciones programadas entre noviembre y diciembre de 2026 en Reino Unido y Malta, en lo que será su regreso a Europa tras su última gira navideña en 2018.

La llamada Reina de la Navidad comenzará su gira el 27 de noviembre en Birmingham, continuará el 30 de noviembre en Londres, el 2 de diciembre en Manchester y cerrará el 8 de diciembre en Malta.

Los boletos para la venta general estarán disponibles a partir del 25 de septiembre, mientras que los miembros de Live Nation podrán acceder a una preventa desde el 24 de septiembre.

Por el momento, la cantante no ha confirmado nuevas fechas en México, Estados Unidos u otros países europeos, aunque estas presentaciones se suman a dos conciertos previamente anunciados en Brasil.