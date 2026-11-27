La líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado lanzó en Venezuela un mecanismo de asambleas vecinales para recolectar propuestas con miras a un programa de gobierno. En el primer día se organizaron alrededor de 2.000 encuentros con vecinos en todo el país y en el extranjero.

Las asambleas plantean 19 preguntas que alimentarán una plataforma digital denominada Punto de Acuerdo. Los temas van desde fechas para las elecciones presidenciales hasta cambios en el sistema de justicia, educación, salud, salarios y pensiones.

Machado y su partido Vente Venezuela piden convocar elecciones en 2027, mientras que la presidenta interina Delcy Rodríguez ha dicho que se harán, pero sin precisar fecha. La líder opositora prometió una transición política sin rencor y sin venganza.