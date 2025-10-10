La líder opositora venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025, reconociendo su lucha por la democracia en Venezuela.

Machado, de 58 años, se mostró en shock tras el anuncio este viernes, declarándose «honrada, conmovida y muy agradecida en nombre del pueblo venezolano». La activista mantuvo una conversación telefónica con Edmundo González Urrutia, quien la reemplazó como candidato presidencial en 2024 después de que fuera inhabilitada políticamente.

González Urrutia, actualmente en exilio en España, calificó el galardón como un «merecidísimo reconocimiento» a la lucha por la libertad, mientras Machado continúa en la clandestinidad desde que denunció fraude en la reelección de Nicolás Maduro.