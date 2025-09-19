María Becerra y Tini Stoessel estrenan “Hasta Que Me Enamoro”, un tema afrobeat que cierra su trilogía conceptual dedicada al personaje de Shanina.

La producción, a cargo de Xross, profundiza en la vulnerabilidad y el autoengaño de una relación dependiente, un universo narrativo que expande los límites de la música latina.

El videoclip oficial, dirigido por Diego Peskins, muestra a Shanina internada en un psiquiátrico moderno, donde la llegada de Tini simboliza un impulso liberador contra la opresión emocional que la agobia.

Foto: María Becerra Instagram