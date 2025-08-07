María Becerra rompe el silencio sobre el doloroso episodio de su segundo embarazo ectópico, ocurrido a fines de abril.

En una entrevista reciente, la cantante argentina admitió con voz quebrada que no detuvo sus proyectos artísticos, decisión que ahora lamenta.

Aunque había informado a sus seguidores mediante redes sociales, esta es la primera vez que profundiza en su duelo.

Becerra, visiblemente afectada, reconoció que cargar con la culpa ha sido un proceso difícil. Su testimonio revela la vulnerabilidad detrás de su imagen pública.