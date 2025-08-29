El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emprende la próxima semana una gira diplomática por México y Ecuador para abordar las prioridades estratégicas de la administración Donald Trump.

Esta cuarta visita al hemisferio occidental, que incluye discutir el flujo migratorio irregular y el combate al crimen organizado, refleja la urgencia de Washington por asegurar su frontera sur y estabilizar la región.

La agenda también buscará contrarrestar la influencia china, un tema que genera creciente preocupación en la política exterior estadounidense.