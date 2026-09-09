Marco Rubio inicia en Colombia su gira por Sudamérica rumbo a Ecuador y Perú

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes a Barranquilla, Colombia, como primera escala de una gira por Sudamérica que también lo llevará a Ecuador y Perú.

Durante su visita, se reunió con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en el Batallón Paraíso, sede alterna de la Presidencia de la República.

Antes de abordar el avión en Estados Unidos, Rubio defendió el acuerdo petrolero impulsado por Washington con operaciones en Venezuela. El funcionario sostuvo que los yacimientos podrían generar regalías e ingresos para el pueblo venezolano y afirmó que el país estaría mejor asociado con Estados Unidos que con antiguos aliados.