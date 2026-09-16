Marco Rubio felicita a El Salvador por su Día Nacional y destaca cooperación

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a El Salvador con motivo de su Día Nacional y destacó la aspiración compartida de construir un futuro próspero para ambas naciones, resaltando la asociación que continúa fortaleciéndose bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele.

Rubio señaló que el firme compromiso de El Salvador con la seguridad regional ha contribuido a hacer del hemisferio un lugar más seguro, incluso mediante su participación en el Grupo Permanente de Socios para Restablecer la Estabilidad en Haití.

La felicitación se da en el marco de la conmemoración de la independencia salvadoreña.