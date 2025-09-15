La tensión política en torno a la inmigración en el Reino Unido alcanzó un nuevo punto, cuando miles de manifestantes se movilizaron en dos marchas.

Por un lado, los seguidores del activista de extrema derecha Tommy Robinson manifestaron contra las políticas migratorias y la llegada récord de solicitantes de asilo en una protesta que, según la policía, congregó a 110,000 personas.

Por otro lado, militantes antirracistas respondieron con una contra protesta en defensa de los refugiados y contra lo que califican como una ola de odio que amenaza con fracturar la sociedad británica.