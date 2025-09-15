Violación a los derechos humanos, despidos injustificados y las reformas a la constitución son parte de los señalamientos que realizaron las diferentes organizaciones sociales y sindicales que marcharon desde la 25 avenida norte hasta el centro de San Salvador.

La detención de representantes de organizaciones y defensores de los derechos humanos también fueron parte de las denuncias.

Mejoras laborales y pensiones dignas se suman a las a demandas de quienes participaron en la movilización, en febrero del próximo año debe presentarse una nueva reforma al sistema previsional según lo estipulado por el Fondo Monetario Internacional.

Consideran que el alto costo de la vida y el incremento del valor de la canasta básica también deberían de ser prioridad para el gobierno ya que el salario mínimo actual no cubre las necesidades de las familias, pese al aumento del 12%.