Protección Civil mantiene la alerta verde por el paso de una onda tropical, la cual traerá tormentas de moderadas a fuertes en distintas regiones del país.

Según el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, existe alta probabilidad de caída de árboles y elementos vulnerables debido a ráfagas de viento, lo que incrementa el riesgo en la franja costera y la zona central oriental.

Además, las autoridades advierten que podrían registrarse inundaciones urbanas, desbordamientos y deslizamientos en cordilleras costeras y en el complejo volcánico Berlín-Tecapa, lo que obliga a extremar precauciones en las próximas horas.