Manglares en San Luis La Herradura contaminados con basura

Esto es parte de la contaminación que se acumula en el sector del manglar de Jaltepeque, en San Luis La Herradura y que preocupa especialmente a quienes dependen de la pesca artesanal para llevar el sustento a sus hogares.

Según los habitantes, la basura llega desde comunidades cercanas y termina acumulándose en esta zona conocida como La Mapachera.

Y aunque la alcaldía ya realizo labores de limpieza, los vecinos aseguran que los desechos continúan llegando.

Al problema de la basura se suma esta tubería, que descarga aguas negras en el mismo sector, generando malos olores y condiciones insalubres, señalan residentes de la zona.

Los residentes reiteran la importancia de proteger estos manglares no solo por la comunidad que depende de ellos sino también por su valor ambiental.

Estos manglares forman parte del complejo Jaltepeque, un ecosistema de relevancia internacional es reconocido desde 2011 como sitio Ramsar por su importancia como humedal y por la diversidad de flora y fauna que alberga.