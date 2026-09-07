Manchas en la piel: especialista advierte sobre diagnóstico adecuado y protector solar

La doctora en medicina estética, regenerativa y anti-envejecimiento, Karina Hernández Acosta, explicó que las manchas en la piel pueden aparecer por exposición solar, factores hormonales, medicamentos o procesos posinflamatorios como el acné.

La especialista destacó que las manchas postinflamatorias se producen cuando una lesión estimula al melanocito, la célula encargada de pigmentar la piel, y que el estrés puede desencadenar estos factores.

Advirtió que cambiar constantemente de productos sin diagnóstico puede empeorar la condición y que una rutina específica para el tipo de piel es más efectiva que usar múltiples cremas.

Señaló que es fundamental acudir a consulta con un especialista en lugar de preguntar en la farmacia qué producto usar.

El protector solar con factor de protección alto debe ser el número uno en el cuidado diario de la piel. La doctora enfatizó que el tamaño, la similitud y los cambios en las manchas son señales que deben alertar a los pacientes.