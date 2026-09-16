Maluma y Susana Gómez dan la bienvenida a su segundo hijo

El cantante colombiano Maluma y su pareja Susana Gómez celebran la llegada de su segundo hijo, Orión, quien nació el pasado 14 de septiembre, según anunció el artista en redes sociales con una tierna fotografía en blanco y negro.

En la imagen, Maluma y Susana aparecen sonrientes y muy unidos mientras el cantante sostiene al pequeño.

La pareja ya es madre y padre de París, su primera hija, nacida en marzo de 2024.

El anuncio del segundo embarazo lo hicieron en mayo con una fotografía familiar, y la noticia generó felicitaciones de amigos, colegas y seguidores alrededor del mundo.