Maluma y Susana Gómez dan la bienvenida a su segundo hijo

El cantante colombiano Maluma y su pareja Susana Gómez dieron la bienvenida a su segundo hijo Orión, quien nació el 14 de septiembre del 2026.

El artista compartió la noticia con sus millones de seguidores mediante una fotografía en blanco y negro tomada en el hospital.

La publicación incluyó un mensaje sencillo con el nombre del bebé y su fecha de nacimiento, acompañado de la imagen junto a Susana y el recién nacido.

La llegada de Orión convierte en hermana mayor a París, la primera hija de la pareja, que nació en marzo del 2024.

El nombre Orión coincide con el de una de las constelaciones más reconocibles del cielo, aunque la pareja no ha explicado públicamente la razón de su elección.

El embarazo había sido anunciado en mayo durante el Día de la Madre, y posteriormente Maluma confirmó que esperaba un niño.