El videoclip de ‘Bronceador’ de Maluma convirtió el centro histórico de Cartagena en un set de filmación el pasado 25 de junio, rodeado de murallas coloniales y calles empedradas.

El elenco, que contó con la modelo Ariana Gutiérrez y las creadoras de contenido Daniela Durán y Tammy Parra, generó enorme expectativa al compartir adelantos en sus redes sociales.

Esta estrategia, que funcionó como una poderosa campaña de marketing orgánico, atrajo a cientos de fans que se convirtieron en extras espontáneos, cuyos videos filmados con celulares circularon profusamente en plataformas digitales.