El cantante colombiano Maluma exige protección auditiva para niños en sus conciertos después de que un video viral mostrara a un bebé en primera fila sin ningún cuidado.

Dado que su show incluye efectos pirotécnicos y niveles de sonido extremos, que pueden causar daños irreversibles en el sistema auditivo infantil, el colombiano ha decidido tomar cartas en el asunto.

Por esta razón, ahora ofrece tapones de forma gratuita en la consola, una medida preventiva que busca generar conciencia y permitir que las familias disfruten sin riesgos.

Foto: Maluma Instagram