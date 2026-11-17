El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) capacitó a técnicos del Programa de Aumento a la Producción en la elaboración de bokashi y la activación de microorganismos de montaña, como parte de las prácticas de agricultura orgánica promovidas ante la reducción de las lluvias y el aumento de las temperaturas que afectan la producción agrícola.

Durante la capacitación, los participantes aprendieron a activar microorganismos de montaña en fase sólida y líquida, además de elaborar bokashi, un abono orgánico fermentado preparado con materiales como gallinaza, cascarilla de café y cachaza de caña.

Los técnicos capacitados tendrán la tarea de compartir estos conocimientos con los productores en el campo.