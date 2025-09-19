El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, moviliza a militares activos para instruir en el manejo de armas a la población civil organizada en las barriadas populares.

Esta decisión, que pretende cubrir los 5.336 circuitos comunales, es su respuesta más visible ante los ejercicios navales que Estados Unidos realiza en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El gobierno de Donald Trump, acusa a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.