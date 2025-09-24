El presidente Nicolás Maduro anunció que evalúa declarar un estado de conmoción exterior para enfrentar lo que denomina agresiones por parte de Estados Unidos, cuyo despliegue naval en el Caribe ha sido justificado como una operación antidrogas.

Esta decisión, recibió el respaldo público de cientos de civiles y militares armados en Caracas.

Maduro, quien no detalló las implicaciones concretas de la declaratoria, se reunió en el Palacio de Miraflores con su gabinete para preparar los decretos necesarios, advirtiendo que una agresión a Venezuela desencadenaría una guerra catastrófica en la región.