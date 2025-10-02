Con fuegos artificiales y bailes, Caracas inició la Navidad anticipada decretada por el presidente Nicolás Maduro.

El mandatario, quien defiende esta medida como un mecanismo para garantizar el derecho a la felicidad, utiliza esta práctica de forma recurrente, como en 2024 cuando la adelantó tras su controvertida reelección.

Aunque la oposición ha tachado estas acciones de distractivas en medio de crisis previas, el ejecutivo insiste en que la fórmula ha sido muy beneficiosa para el país en múltiples aspectos.