Madrid vuelve al calendario de la Fórmula 1 en 2027 con rotación con Barcelona-Cataluña

La Fórmula 1 y la FIA oficializaron el regreso de Madrid al calendario de 24 fechas para la temporada 2027, en la que el Gran Premio de España entrará en un sistema de rotación con el Gran Premio de Cataluña.

La cita madrileña se disputará entre el 10 y el 12 de septiembre y supondrá el estreno como title event, con un patrocinador principal.

En su debut, el Gran Premio de España reunió a 352,618 personas.

La temporada 2026-2027 podría ser histórica en la Fórmula 1, ya que es la que más puntos otorgará a lo largo del año.