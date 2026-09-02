Madres cubanas cuestionan regreso a clases por falta de alimentos, uniformes y maestros

Más de 1,4 millones de estudiantes fueron convocados a las aulas este 1 de septiembre en Cuba, para el inicio del curso escolar 2026-2027. El regreso a clases ocurre en medio de denuncias por falta de alimentos, maestros, uniformes y transporte, además del impacto de los apagones y los horarios reducidos.

Las autoridades reconocieron que las escuelas no podrán funcionar como antes de la crisis y anunciaron ajustes según la disponibilidad de alimentos, transporte y profesores. El Ministerio de Educación planteó alternativas como doble sesión, media jornada y cambios en la frecuencia de las clases.

Madres cubanas cuestionaron las condiciones en las que sus hijos retornan a las aulas. Algunas señalaron que no cuentan con zapatos, mochilas, agua ni alimentos para las meriendas.