Madre e hijo murieron tras ser arrastrados por una fuerte corriente de agua cuando intentaron cruzar la quebrada de la colonia Remaguiza, en el departamento de San Vicente, ya que en el sector se habían registrado lluvias, provocando un repunte del caudal.

Los socorristas, junto a elementos de la Fuerza Armada y Protección Civil realizaron labores de búsqueda en todo el sector para localizar los cuerpos y fue hasta horas después que los ubicaron, una de las victimas fue encontrada en la colonia San Fernando y la otra en la colonia Nueva Jerusalén.

Los fallecidos fueron identificados como:

Kenedy Roque de 5 años y Nancy Tatiana Marcia de 34 años.

En otro hecho, un hombre fue arrastrado por una corriente en la poza La Cascada de Huizúcar en La Libertad, pero tras la pronta intervención de los cuerpos de socorro el joven de 26 años fue rescatado con vida y fue atendido en el lugar.

Cruz Roja salvadoreña hacen un llamado urgente a la población para que no intenten cruzar ríos, quebradas o corrientes durante o después de lluvias.